La polizia locale svolge attività diversificate, dalle operazioni di controllo stradale alla rilevazione di incidenti, con 693 eventi registrati. Si occupa anche della prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, del controllo del commercio e della tutela della fauna selvatica urbana, come cinghiali e lupi, garantendo la sicurezza e il rispetto delle normative sul territorio.

Dai controlli ai veicoli, alla rilevazione degli incidenti stradali, passando del presidio del territorio anche in relazione alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, al controllo del commercio e alla supervisione sulla fauna selvatica, gli animali che sempre più spesso interagiscono con l’ambiente urbano, che siano cinghiali o lupi. Ieri a Cesena la giornata dedicata alla ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale, è iniziata alle 10 con la celebrazione della messa ufficiata dal vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo ed è proseguita con un incontro in Comune nel corso del quale sono stati illustrati i dati relativi alle attività svolte nell’area di Forlì-Cesena dalla polizia locale e provinciale nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, attività a tutto campo. Sulle strade rilevati 693 incidenti

