Polaroiders | Utopie

La fotografia istantanea torna protagonista a Spazio Viola, con “UTOPIE”, nell’ambito della quattordicesima edizione di Art City Bologna, il programma di mostre, eventi e iniziative promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere.Patrocinata dal collettivo Polaroiders Italia a.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Ennio Rega, probabili utopieEnnio Rega è un artista di lunga esperienza nel panorama della canzone d’autore, la cui crescita ha attraversato diverse tappe e influenze.

Leggi anche: Città reale e utopie urbane. La doppia esposizione alla scoperta di Sant’Elia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ogni Anteprima un Polaroider, Ogni Polaroider uno stile, Artcity Utopie a Bologna per vederli e confrontarsi con loro con tutte le domande o le curiosità che potete avere sugli scatti in mostra Polaroiders Italia spazioviola.gallery Teo Iaia - facebook.com facebook