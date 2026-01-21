Più di 300 gazawi trasferiti in Sudafrica da una Ong fantasma | sono iniziate le deportazioni da Gaza?

Tra ottobre e novembre, oltre 300 cittadini di Gaza sono stati trasferiti in Sudafrica, secondo quanto riportano fonti locali. Le deportazioni sarebbero avvenute con il supporto di Al Majd Europe, un'organizzazione non governativa con sede a Sheikh Jarrah. La vicenda solleva interrogativi sulla natura e sulle motivazioni di tali trasferimenti, che sembrano svolgersi al di fuori di un quadro ufficiale e trasparente.

Tra ottobre e novembre più di trecento gazawi sono stati trasferiti da Gaza in Sudafrica, dietro le deportazioni c'è la sedicente Ong Al Majd Europe basata a Sheikh Jarrah. Fanpage.it si è recata in loco per ricostruire l'accaduto.

