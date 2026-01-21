Pistoia presentazione del libro ' Il profumo dell' anima' di Lorenzo Nucci

A Pistoia, il 24 gennaio 2026, si terrà la presentazione del libro

Pistoia, 21 gennaio 2026 - A Pistoia il 24 gennaio ci sarà la presentazione del libro "Il profumo dell'anima" di Lorenzo Nucci (Le Antiche Mura, 2025). Appuntamento alle ore 17 nella Sala Manzini della biblioteca San Giorgio. Intervengono con l'autore Giovanna Ottavi e Stefania Caparrini. Il libro “Il profumo dell’anima” di Lorenzo Nucci è un’opera che intreccia spiritualità, storia e.poesia, offrendo una riflessione profonda sul significato simbolico del profumo nella.tradizione cristiana. Il libro è stato stampato nell'ambito del progetto “Rosa Mater” a cura de “Le Antiche Mura”. In copertina l’immagine raffigurante il quadro “Gesù e le donne” (olio su tela 100x50) di Anna Nigro, pittrice italiana conosciuta e apprezzata per le emozioni che riesce a trasmettere nelle sue opere, dai temi profondi e universali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

