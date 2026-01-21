La procura di Palermo ha richiesto il giudizio immediato per Filippo Piritore, ex prefetto di Isernia, sospettato di depistaggio nell'indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia e fratello del presidente della Repubblica. La procedura si inserisce nel quadro delle indagini che mirano a chiarire eventuali responsabilità e a fare luce sui fatti relativi a uno dei momenti più delicati della storia politica siciliana.

AGI - La procura di Palermo ha sollecitato il giudizio immediato per Filippo Piritore, 75 anni, l'ex prefetto di Isernia sotto inchiesta per depistaggio nell'ambito dell'indagine sull'omicidio del presidente della Regione siciliana, Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale Capo dello Stato. Nei confronti dell'indagato, secondo l'ufficio diretto da Maurizio de Lucia, le prove sono evidenti e gli accertamenti preliminari si sono conclusi in meno di sei mesi, presupposto per saltare l'udienza dal Gup e andare direttamente in tribunale. La richiesta di giudizio immediato. La richiesta sarà adesso vagliata dal presidente dell'ufficio Gip-Gup, che dovrà riscontrare la sussistenza delle condizioni evidenziate dai pm Francesca Dessì e Antonio Carchietti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Piritore rischia il giudizio immediato: depistaggio nell'omicidio di Piersanti Mattarella

Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo PiritoreLa Procura di Palermo ha richiesto il rinvio a giudizio per Filippo Piritore, ex prefetto e responsabile della squadra mobile, accusato di depistaggio nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella.

Depistaggio sul delitto Mattarella, ecco perchè l'ex questore Piritore resta ai domiciliariL'ex questore Filippo Piritore rimane ai domiciliari in relazione al depistaggio sul delitto Mattarella.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

I depistaggi dell'assassinio di Piersanti Mattarella, intervista a Mario Tassone

Il depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella, chiesto il processo per l'ex prefetto Filippo PiritoreL'indagato avrebbe mentito sulle fasi di ritrovamento di un guanto, lasciato nella 127 utilizzata dai killer per uccidere il presidente della Regione il 6 gennaio del 1980 in via Libertà. Secondo l'ac ... palermotoday.it

CuCù, arriva il concerto di Rosita Piritore BAGNACAVALLO. Dopo il tutto esaurito fatto registrare dal concerto “A Brassy Voyage” del quintetto Romagna Brass, prosegue la rassegna “CuCù – Curiosità culturali”, ospitata nella Sala di Palazzo Vecchio. Il prossi - facebook.com facebook