La Cavallino 4 Torri ha rafforzato il reparto schiacciatori ricevitori con l’ingresso di Marcelo Jolivot Pinelli, attaccante italo-argentino. Questa novità mira a consolidare la squadra e migliorare le prestazioni in vista delle prossime sfide. L’arrivo di Pinelli rappresenta un investimento strategico per sostenere la rimonta e affrontare con maggiore competitività il campionato.

Nel reparto schiacciatori ricevitori la Cavallino 4 Torri aggiunge l’italo argentino Marcelo Jolivot Pinelli. Il giocatore è stato ingaggiato venerdì scorso e ha già partecipato alla trasferta di Grottazzolina, partita in cui è risultato il miglior realizzatore. Jolivot è nato in Argentina ma ha anche il passaporto italiano: classe 1997, 194 cm di altezza, è alla sua prima stagione in Italia. Ha iniziato a Olbia in serie C, poi è arrivata la chiamata della Cavallino per giocare in serie B. Dopo la trafila nelle giovanili, l’esordio a livello senior arriva proprio nel suo paese, il Codeba di Rivadavia, passando poi per il Lafinur di San Luis per due stagioni, altre due nel Union Vecinal de Trinidad e ancora Lafinur per due anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pinelli, rinforzo argentino. Cavallino, arriva un innesto per inseguire la rimonta

