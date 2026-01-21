Picchia la fidanzata e la fa azzannare dal cane arrestato un 24enne a Milano | non era la prima volta

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di maltrattamenti, dopo aver picchiato la fidanzata e fatto sì che il suo cane la azzannasse. Si tratta di un episodio che si ripete, segno di comportamenti violenti e preoccupanti. L’intera vicenda è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno assicurato il responsabile alla giustizia.

