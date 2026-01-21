Sono iniziati i lavori per la nuova bicistazione in piazza 1° maggio, complementare alla stazione a ponte progettata da Renzo Piano. La struttura, situata sempre in piazza Primo Maggio, si inserisce nel progetto di sviluppo sostenibile della zona, offrendo un punto di sosta sicuro e funzionale per chi utilizza la bicicletta. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, contribuendo a migliorare la mobilità urbana.

Mentre continuano i lavori per la nuova stazione a ponte, disegnata da Renzo Piano, sono iniziati anche quelli per la bici stazione, che avrà sede sempre in piazza Primo Maggio. "Un progetto che si inserisce all’interno del piano della mobilità come punto di interscambio tra le linee della bicipolitana del nostro Comune, il trasporto pubblico Locale e la ferrovia – spiega l’assessore alla Mobilità e all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. La futura struttura sarà anche un info point della città ed avrà un locale commerciale che funzionerà come bar". In questo momento, gli interventi dello scalo si stanno concentrando sulla zona della passerella superiore, che funzionerà da collegamento tra le due parti della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza 1° maggio. Partiti i lavori della bicistazione

