Philippine Airlines trasforma il video sulla sicurezza in una telenovela già virale VIDEO

Philippine Airlines ha rivoluzionato le istruzioni di sicurezza a bordo, trasformandole in un video in stile telenovela che ha già riscosso grande successo online. Questa nuova formula unisce informazione e intrattenimento, offrendo ai passeggeri un’esperienza più coinvolgente senza rinunciare alla chiarezza delle procedure di sicurezza. Un approccio innovativo che punta a migliorare la comunicazione e a rendere più memorabili le istruzioni di sicurezza in volo.

Le dimostrazioni di sicurezza ad alta quota hanno subito una metamorfosi radicale, passando da semplici istruzioni a veri e propri prodotti cinematografici usati come leve pubblicitarie. L'obiettivo attuale non è più solo illustrare le procedure di salvataggio, ma coinvolgere chi viaggia con narrazioni accattivanti. In questa scia di innovazione si colloca la mossa di Philippine Airlines, che ha debuttato con una clip sulla sicurezza decisamente eccentrica e originale. Il nuovo filmato attinge a piene mani dal linguaggio delle soap opera, mettendo in scena una trama ricca di pathos e colpi di scena ambientata tra gli scorci spettacolari dell'arcipelago filippino.

