PGS Group sbarca in Italia e acquisisce l’azienda bergamasca Beretta Pallets

PGS Group, leader europeo nella produzione di pallet in legno, entra nel mercato italiano con l’acquisizione di Beretta Pallets, azienda bergamasca con lunga tradizione familiare. Questa operazione rafforza la presenza del gruppo nel settore, mantenendo l’impegno per qualità e sostenibilità. La collaborazione con Beretta Pallets permetterà di offrire soluzioni ancora più complete e affidabili ai clienti italiani, consolidando la posizione di PGS nel mercato europeo.

Il Gruppo PGS, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, annuncia il suo ingresso in Italia attraverso l’ acquisizione di Beretta Pallets, storica azienda familiare situata a Mapello, in provincia di Bergamo. Questa operazione rappresenta una nuova tappa fondamentale nello sviluppo internazionale di PGS Group, che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato, e conferma la sua ambizione di rafforzare la presenza nei principali distretti industriali europei. Un secolo di know-how industriale che diventa parte integrante del Gruppo PGS Fondata nel 1920 a Bergamo da Luigi Beretta, Beretta Pallets si è affermata come un attore riconosciuto dell’industria italiana del legno. 🔗 Leggi su Newsagent.it

PGS Group acquisisce la Beretta Pallets: previsto investimento da 5 milioniIl Gruppo PGS, specializzato nella produzione di pallet in legno, annuncia l’acquisizione di Beretta Pallets, azienda storica di Mapello.

