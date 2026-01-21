PGS Group acquisisce la Beretta Pallets | previsto investimento da 5 milioni

Il Gruppo PGS, specializzato nella produzione di pallet in legno, annuncia l’acquisizione di Beretta Pallets, azienda storica di Mapello. L’operazione, con un investimento previsto di 5 milioni di euro, rafforza la presenza del gruppo in Italia e conferma il suo impegno nel settore del packaging in legno, offrendo soluzioni sostenibili e di qualità.

Il Gruppo PGS, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, annuncia il suo ingresso in Italia attraverso l’acquisizione di Beretta Pallets, storica azienda familiare situata a Mapello. L’operazione rappresenta una nuova tappa fondamentale nello sviluppo internazionale di PGS Group, che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato, e conferma la sua ambizione di rafforzare la presenza nei principali distretti industriali europei. Un secolo di know-how industriale che diventa parte integrante del Gruppo PGS. Fondata nel 1920 a Bergamo da Luigi Beretta, Beretta Pallets si è affermata come un attore riconosciuto dell’industria italiana del legno.🔗 Leggi su Bergamonews.it

