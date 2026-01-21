PGS Group acquisisce la Beretta Pallets | previsto investimento da 5 milioni
Il Gruppo PGS, specializzato nella produzione di pallet in legno, annuncia l’acquisizione di Beretta Pallets, azienda storica di Mapello. L’operazione, con un investimento previsto di 5 milioni di euro, rafforza la presenza del gruppo in Italia e conferma il suo impegno nel settore del packaging in legno, offrendo soluzioni sostenibili e di qualità.
Il Gruppo PGS, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, annuncia il suo ingresso in Italia attraverso l’acquisizione di Beretta Pallets, storica azienda familiare situata a Mapello. L’operazione rappresenta una nuova tappa fondamentale nello sviluppo internazionale di PGS Group, che nel 2025 ha raggiunto i 400 milioni di euro di fatturato, e conferma la sua ambizione di rafforzare la presenza nei principali distretti industriali europei. Un secolo di know-how industriale che diventa parte integrante del Gruppo PGS. Fondata nel 1920 a Bergamo da Luigi Beretta, Beretta Pallets si è affermata come un attore riconosciuto dell’industria italiana del legno.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Impianto di idrogeno verde. Progetto previsto a Torrenieri. Investimento da 1,5 milioniNell’area di Torrenieri, in passato sede dei laterizi
Leggi anche: La ceca “Elevion Group” acquisisce la Maserati Energia di Sarmato
La francese PGS Group acquista la bergamasca Beretta PalletsIl Gruppo PGS, multinazionale francese, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, sbarca in Italia e ... teleborsa.it
PGS Group acquisisce la Beretta Pallets: previsto investimento da 5 milioniPer la multinazionale francese, leader europeo nella produzione di pallet in legno nuovi e ricondizionati, si tratta di un’operazione strategica in Lombardia per rafforzare la rete continentale: l'att ... bergamonews.it
https://www.ilnautilus.it/trasporti/economia/2026-01-14/de-wave-group-acquisisce-dl-services-e-rafforza-la-strategia-di-crescita-globale_179687/ - facebook.com facebook
Continental Investment Partners acquisisce il Gruppo AlfaMed Tutti gli advisor coinvolti nell’operazione ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/continenta… x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.