Petracca | Pd alleato leale ma ci sia raccordo tra giunta e Consiglio

Il consigliere Petracca sottolinea l’importanza di un rapporto stabile tra giunta e Consiglio regionale, evidenziando come questa legislatura rappresenti un momento di rinnovamento per la politica campana. Il suo intervento invita a rafforzare il raccordo istituzionale e a lavorare insieme per il bene della regione, mantenendo un confronto costruttivo e rispettoso delle rispettive funzioni. Un approccio fondamentale per affrontare le sfide future della Campania.

Tempo di lettura: 2 minuti " Con questa legislatura si apre una nuova pagina politica ed amministrativa per la Campania, questo è innegabile. Come Partito Democratico, forza di maggioranza relativa in questo Consiglio, sentiamo la responsabilità di offrire un contributo leale e costruttivo alla realizzazione del programma di governo, ma anche l'esigenza di essere baricentro della nuova maggioranza ". Lo ha dichiarato Maurizio Petracca, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale in occasione del dibattito relativo alle linee programmatiche presentate ed illustrate dal Presidente della giunta regionale della Campania, Roberto Fico.

