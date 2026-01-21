Petizione per la sicurezza a Pisa | Se le famiglie devono raccogliere firme Conti e il governo hanno fallito

Una petizione promossa da genitori e studenti di Pisa denuncia un diffuso problema di sicurezza nel centro cittadino, che va oltre le ore notturne. La mobilitazione, volta a raccogliere firme pubbliche, evidenzia il mancato intervento dell’amministrazione comunale e del governo. Questa iniziativa riflette un disagio reale e crescente tra i cittadini, sottolineando l’urgenza di misure concrete per garantire un ambiente più sicuro per tutte le fasiglie della popolazione.

"Quando un gruppo di genitori, studenti e studentesse delle scuole superiori arriva a lanciare una petizione pubblica per denunciare un 'insostenibile clima di insicurezza' nel centro cittadino, non più limitato alle sole ore notturne, significa che l'amministrazione comunale ha fallito.

Piazza Ciardi, missione sicurezza. Pronta la petizione con 250 firme

"Clima di insicurezza in centro a Pisa, ragazzi rassegnati": petizione raccoglie oltre 800 firme in due giorni

