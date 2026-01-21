Dopo essersi affrontati sul palco di Sanremo Giovani 2025, Petit trasforma una sfida in un incontro artistico e dà vita a Perdonami feat. Mimì. Dopo essersi affrontati sul palco di Sanremo Giovani 2025, Petit trasforma una sfida in un incontro artistico e dà vita a Perdonami feat. Mimì ( 21co Label Atlantic Records Warner Music Italy ), il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 23 gennaio. Perdonami è una ballad intensa e viscerale, in cui due voci giovani e autentiche si intrecciano dando forma a un racconto emotivo profondo. Se sul palco dell’Ariston erano avversari, oggi Petit e Mimì cantano insieme le fragilità, i silenzi e le ferite lasciate da un amore che non esiste più. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Petit e Mimì duettano nel singolo Perdonami, una ballad intensa e viscerale

Benji & Fede annunciano il nuovo singolo Zero, una ballad intensa ed emotivaBenji & Fede tornano con il loro nuovo singolo, Zero.

“Tutto tranne questo”: Irama torna con una ballad intensaIl 16 gennaio, Irama torna in radio con una nuova ballad tratta dall’album “Antologia della vita e della morte”, già certificato Disco d’Oro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Angelica Bove, Petit e Mimì. Ecco i 24 cantanti di Sanremo Giovani 2025Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta ... huffingtonpost.it