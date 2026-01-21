Perugia PrimantennaFm quando la radio scendeva in campo | i ricordi degli anni ’90

Negli anni ’90, PrimantennaFm rappresentava più di una semplice emittente radiofonica: era parte integrante della vita sportiva in Umbria. La radio non si limitava alla trasmissione di musica e notizie, ma scendeva in campo, accompagnando e supportando gli eventi e le squadre locali. In questo articolo, ricordiamo quegli anni, un periodo in cui la radio si faceva protagonista anche sul territorio, contribuendo a creare un senso di comunità e appartenenza.

Negli anni Novanta PrimantennaFm non era soltanto una voce nell’etere umbro, ma anche una presenza viva e concreta sui campi sportivi della regione. In quel periodo l’emittente aveva infatti una propria squadra di calcio a 7, impegnata in tornei e partite disputate in tutta l’Umbria, diventando un punto di riferimento non solo per gli ascoltatori, ma anche per gli appassionati di sport. A guidare la squadra dalla panchina c’era Roberto Cesaroni, ricordato da tutti come un allenatore carismatico e appassionato, capace di trasmettere entusiasmo, spirito di gruppo e senso di appartenenza. Un’esperienza che andava oltre il risultato sportivo, rafforzando il legame tra la radio, i suoi collaboratori e il territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

