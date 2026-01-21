Perugia l' annuncio della Lega | Chiude il centro per la famiglia
La Lega Umbria ha comunicato la chiusura del centro per la famiglia di Perugia, definendola una decisione contraddittoria rispetto alle esigenze della città. La responsabile del dipartimento economia e disabilità, Paola Fioroni, ha espresso rammarico per questa scelta, evidenziando le implicazioni per i servizi dedicati alle famiglie e alle persone con disabilità nel territorio.
A Perugia chiude la casa della famiglia. Ad annunciarlo con una nota la Lega Umbria che, attraverso le parole della responsabile del dipartimento economia e disabilità Paola Fioroni, parla di un fatto "contraddittorio rispetto ai bisogni della città". Fioroni parla di "incapacità.
Perugia, la denuncia della Lega: "Atti intimidatori reiterati, tentano di imporre il silenzio con l'odio"La Lega di Perugia denuncia ripetuti atti intimidatori e vandalismi contro la propria sede, situata in via Fonti Coperte.
Un "buono scuola" ai genitori che tengono i bambini a casa: la proposta della Lega dopo il caso della famiglia nel boscoDopo il caso della famiglia nel bosco, la Lega propone in Parlamento un
«Non hanno fermato l'attività di Agri Flor». Chiesto il rinvio a giudizio per un dirigente della Regione e due del Comune di Perugia. Le accuse
ANNUNCIO DI LAVORO – BARISTA CON ESPERIENZA Per il nostro ADORO CAFÈ - Sede Centrale ORO CAFFÈ di via Perugia 6, Tavagnacco, siamo alla ricerca urgente di una barista con esperienza per sostituzione maternità. Requisiti richiesti: - Esperie - facebook.com facebook
