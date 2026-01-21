Perplessità di natura costituzionale condivise con il Quirinale | verso il no di Meloni al Board of Peace di Trump

In un contesto di crescente tensione tra Europa e Stati Uniti, si fa strada la possibilità di un rifiuto da parte del Governo italiano alla partecipazione al Board of Peace di Trump. Questa posizione, condivisa con il Quirinale, si inserisce in un quadro di perplessità di natura costituzionale e riflette le delicate dinamiche diplomatiche in atto tra le parti coinvolte.

Nelle ore in cui lo scontro tra l’Europa e gli Stati Uniti di Donald Trump diventa totale, dalle ripetute minacce all’integrità territoriale della Groenlandia e dunque della Ue a una nuova guerra dei dazi, il ruolo di ”pontiera” tra le due sponde dell’Atlantico assegnatosi dalla premier Giorgia Meloni rischia di traballare fino ad una irreparabile caduta. La linea di Palazzo Chigi resta quella di concordare con gli Usa una strategia di sicurezza per l’Artico che coinvolga quella Nato e di trattare per evitare un’escalation sui dazi. Anche per questo Meloni rifletterà fino all’ultimo sull’opportunità di partecipare al Word Economic Forum in corso a Davos, in Svizzera: potrebbe fermarsi nella giornata di domani prima dell’importante Consiglio Ue in caso di ipotesi di un vis a vis con il presidente Usa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Il Board of Peace è incompatibile con la Costituzione italiana: Meloni declinerà l’invito di TrumpIl governo italiano ha comunicato che non parteciperà alla costituzione del Board of Peace, il Comitato per la Pace promosso dagli Stati Uniti e guidato da Donald Trump.

Giorgia Meloni ha deciso: dirà no al Board of Peace di TrumpGiorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non parteciperà al Board of Peace di Donald Trump per Gaza, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 della Costituzione italiana.

