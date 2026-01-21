Perisic e il sogno del ritorno | ore decisive per i nerazzurri Fabrizio Romano torna sulla trattativa

Perisic e il possibile ritorno all’Inter sono al centro delle trattative di mercato. Le prossime ore saranno decisive per definire il trasferimento, con il PSV che gioca un ruolo chiave. Fabrizio Romano fornisce aggiornamenti sulle negoziazioni, evidenziando l’importanza di questa operazione per i nerazzurri. La situazione resta in evoluzione, e l’esito dipenderà dai colloqui tra le parti coinvolte.

Inter News 24 Perisic rappresenta il grande desiderio del mercato invernale per i nerazzurri, ma il suo ritorno a Milano dipende dal PSV. Il calciomercato dei nerazzurri entra nel vivo e il nome che scalda i cuori della tifoseria è quello di Ivan Perisic, l'eclettico esterno croato, vice-campione del mondo nel 2018, che ha già scritto pagine importanti della storia recente del club. Secondo quanto riportato dall'esperto di trattative internazionali Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la giornata odierna potrebbe segnare uno spartiacque fondamentale per le ambizioni della società di Viale della Liberazione.

