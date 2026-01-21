Perde il controllo della motoslitta sfonda la rete e vola fuori pista

Durante la serata di ieri sulle piste dello Zoncolan, un uomo ha perso il controllo della motoslitta, causando l’uscita dalla pista e il rovinamento contro la rete di delimitazione. L’incidente ha richesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica è ancora oggetto di verifica, ma nessuna ferita grave è stata segnalata. La sicurezza sulle piste rimane una priorità per garantire un’esperienza sicura a tutti gli appassionati.

Paura nella serata di ieri sulle piste dello Zoncolan, dove un uomo ha perso il controllo della motoslitta, finendo violentemente fuori pista. L’incidente si è verificato durante le ore serali e ha richiesto l’intervento congiunto di più squadre di soccorso, impegnate per diverse ore in quota.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Perde il controllo e sfonda il guardrail della Statale: ferite in dueNella giornata del 8 dicembre, durante il rientro delle festività dell’Immacolata, si è verificato un incidente sulla SS 12 nel territorio di Besenello.

Perde il controllo e sfonda il guardrail della Statale: ferite in dueNella giornata di lunedì 8 dicembre, a causa dell'afflusso di viaggiatori per il Ponte dell’Immacolata, si è verificato un incidente sulla SS 12 vicino a Besenello, tra A22 e Statale del Brennero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trento, incidente in via Brescia: 24enne perde il controllo della macchina e si schianta; Perde controllo della citycar, paletti abbattuti e ribaltamento. Contuso il conducente; Incidente sull'Aurelia: automobilista perde controllo della Smart e si schianta contro vetture in sosta; Sony cede i televisori ai cinesi di Tcl: il Giappone perde il controllo della sua stella più luminosa.

Bocciato all'esame della patente perché ha copiato, giovane perde il controllo. Arrivano ambulanza e polizia: «Sempre più casi sociali»Quando si parla di 118 si pensa subito a gravi incidenti. Ma sempre più spesso i soccorritori si ritrovano a dover far fronte a problemi di natura sociale. L’aumento delle ... ilmattino.it

Perde il controllo della motoslitta di notte sullo Zoncolan, graveUn uomo, di 57 anni, residente in Carnia, è stato soccorso, nella serata di ieri, sulle piste dello Zoncolan dopo una caduta dalla motoslitta avvenuta mentre si trovava in quota. L'allarme è scattato ... ansa.it

Perde il controllo della moto da cross, muore a Gela un ragazzo di 15 anni Walter Diliberto facebook

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: in casa aveva 9 kg di stupefacenti, arrestato x.com