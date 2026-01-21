Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo l' annuncio nei titoli di coda per la terza stagione

È stato annunciato che Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo tornerà con una terza stagione. La serie, disponibile su Disney+, ha già suscitato l’interesse dei fan con un’anticipazione nelle sequenze di chiusura dell’ultimo episodio della seconda stagione, lasciando presagire nuove avventure e sviluppi nella storia.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo avrà una terza stagione. La serie su Disney+ ha regalato ai fan una sorpresa: un primo sguardo alle prossime avventure con una clip a metà dei titoli di coda del finale della seconda stagione.

Percy Jackson – Stagione 2, spiegazione del finale: i Titani si risvegliano e la Grande Profezia è appena iniziataScopri il finale di Percy Jackson stagione 2: il ritorno di Thalia, l’ascesa dei Titani e l’inizio della Grande Profezia. cinefilos.it

