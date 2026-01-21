A partire dal 2030, nei ristoranti italiani sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti per il consumo sul posto. Questa normativa mira a ridurre l’impatto ambientale derivante dai rifiuti di plastica e da imballaggi monouso. La decisione coinvolge le attività di ristorazione, che dovranno adottare soluzioni alternative più sostenibili.

Le bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti non spariranno subito né ovunque, ma dal 2030 saranno vietate nei ristoranti per il consumo sul posto. La misura rientra nel nuovo regolamento Ue sugli imballaggi, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti "usa e getta" e l'impatto ambientale della plastica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché non troverai più bustine di ketchup e maionese nei ristoranti italianiA partire dal 2030, in Italia sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti nei ristoranti per il consumo sul posto.

Bustine di ketchup e maionese addio: le nuove regole nei ristoranti europeiA partire da agosto, nei ristoranti europei sarà vietato l’uso di bustine monodose di ketchup e maionese per il consumo sul posto.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Perché non troverai più bustine di ketchup e maionese nei ristoranti italiani; Stop ai souvenir negli hotel: arriva il divieto dell'Ue; Le tre vittorie, il mercato, il bel gioco: il prof. Caudano ha fatto pace col suo cuore atalantino (e col passato); Perché ho messo through le mie cuffie Bose QuietComfort poco dopo aver testato questa alternativa.

Perché sembra che Internet si rompa più spessoMartedì pomeriggio milioni di siti in giro per il mondo sono stati inaccessibili per alcune ore a causa di un problema tecnico di Cloudflare, uno dei principali servizi di gestione del traffico e di ... ilpost.it

Se c'è un valido "perché" troverai anche un "come" 17/01/26 salendo verso Castel Manardo facebook

Mi troverai sempre tra le righe delle mie lettere perché #IoSonoNelleParole che ti ho scritto @SalaLettura @Monica09058845 @sorridicncausa @karmendida @ElybetCa x.com