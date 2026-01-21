L’Italia sta valutando l’importanza di connettere Imec, Ince e Tre Mari, creando un collegamento strategico tra le iniziative europee e regionali. La recente approvazione della risoluzione in Commissione Affari Esteri rappresenta un primo passo verso questa integrazione, che potrebbe rafforzare la posizione del Paese nel contesto europeo e regionale, favorendo collaborazione e sviluppo condiviso. Un percorso volto a valorizzare le potenzialità dell’Italia nel quadro delle iniziative internazionali.

“Con l’approvazione della nostra risoluzione in Commissione Affari Esteri, abbiamo compiuto un primo passo concreto verso l’integrazione dell’Italia nell’Iniziativa dei Tre Mari”, spiega a Formiche.net il vicepresidente della Commissione Affari Esteri, il deputato della Lega Paolo Formentini. “Impegniamo il governo a valutare con urgenza l’adesione del nostro Paese a questa iniziativa e, di conseguenza, a collegarla all’Imec e all’Ince. L’Italia diviene, ancor più, cerniera geografica strategica EstOvest e NordSud, valorizzando il porto di Trieste come hub chiave e rafforzandone la competitività a livello globale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’Italia dovrebbe connettere Imec, Ince e Tre Mari. La risoluzione di Formentini

Leggi anche: L’Italia guarda ai Tre Mari, con lo sguardo puntato sull’Imec

Leggi anche: Nasce il gruppo interparlamentare Imec. Giordano: “Un passaggio strategico decisivo”. Formentini: “Siamo i primi”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Come si spiega il cambio di rotta dell'Italia sul Mercosur; Perché l'Europa non è una potenza; L'Italia dirà no al Board of peace voluto da Trump: anche la Costituzione è un ostacolo; L'Ue dovrebbe mandare soldati in Groenlandia per prevenire la resa dei conti con gli Stati Uniti.

Crisi dell’olio extravergine, perché l’Italia ha paura di innovare?Le contraddizioni del sistema olivicolo nazionale evidenziate da Luigi Caricato, direttore di Olio Officina Festival (a Milano dal 22 al 24 gennaio) ... ilsole24ore.com

Diversificare il portafoglio oltre Usa e AI? Ecco perché l’Italia può essere una buona opportunità secondo DwsQualità del debito pubblico, minori rischi sul deficit, grandi piani di spesa: tutti fattori che possono far crescere i mercati tricolore, sia azionari che obbligazionari. Ma attenzione ai rischi Le ... milanofinanza.it

Il # #ciclone harry si abbatte sul sud Italia, scuole chiuse per due giorni: «Onde alte fino a 9 metri». Perch... x.com

Anche voi come noi di @italiaimmagine siete amici degli animali Fantastico! Perché oggi vi parliamo della Toelettatura @ToelettaturaBubyland di Caltana (Ve). Il posto giusto per prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe con l’amore e l’attenzione di - facebook.com facebook