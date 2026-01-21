Perché la Roma giocherà in Europa League senza Malen e Robinio Vaz | fuori anche Arena in attacco

La Roma affronterà l’Europa League senza Malen, Robinio Vaz e Arena in attacco, poiché i nuovi acquisti saranno presenti in tribuna, come stabilito dal regolamento. La squadra dovrà quindi fare affidamento sulle proprie risorse offensive disponibili per la partita. Questa assenza influirà sulla strategia e sulla formazione dei giallorossi, che si preparano a scendere in campo con le alternative a disposizione.

La Roma dovrà giocare in Europa League senza Malen e Robinio Vaz. I due nuovi acquisti dei giallorossi assisteranno alla partita dalla tribuna come previsto da regolamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Europa League, Roma a ranghi ridotti: perché Malen e Vaz restano fuoriLa Roma affronterà le prossime partite di Europa League con un reparto offensivo ridotto, poiché Malen e Robinio Vaz non sono eleggibili per questa fase del torneo.

Roma, l’attacco cambia volto: cosa portano Malen e Robinio VazRoma rinnova il suo attacco, con l’arrivo di Malen e Robinio Vaz.

