Il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato i decreti del Comune di Bologna relativi a Città 30, il progetto di limitazione della velocità e modifica della viabilità avviato nel 2024. Questa decisione potrebbe influenzare l’applicazione dei limiti di velocità e le future politiche di mobilità urbana nella città. Di seguito, si analizzeranno le motivazioni della sentenza e le eventuali conseguenze per la viabilità bolognese.

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Emilia Romagna ha annullato i decreti con cui il Comune di Bologna aveva istituito Città 30, il sistema di limiti di velocità e modifiche alla viabilità introdotto nel 2024. I giudici amministrativi hanno contestato la struttura delle misure, che violerebbe il modo in cui si modificano i limiti di velocità in Italia. Per il momento, però, a Bologna si continuerà ad andare a 30 chilometri orari, per ragioni principalmente pratiche, ma anche perché il Comune potrebbe modificare le norme criticate in modo da rispettare la sentenza del Tar. Il sindaco della città Matteo Lepore ha sottolineato che il progetto Città 30 continua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Perché il Tar ha abolito città 30 a Bologna e cosa succede ai limiti di velocità

Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna, perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambiaIl Tar di Bologna ha annullato la Zona 30, rimuovendo il limite di velocità precedentemente stabilito.

Città 30 annullata a Bologna dal Tar, bocciata la zona a velocità ridotta per "motivazioni generiche"Il Tar ha annullato le ordinanze relative al progetto Città 30 a Bologna, sospendendo la zona a velocità ridotta per motivazioni considerate generiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Annullate le zone a 30 km/h a Bologna, la sentenza del Tar (dopo la spinta di Salvini): perché il giudice ha dato ragione ai tassisti; Perché il referendum sulla Giustizia può slittare: il ricorso al Tar contro il governo; Il Tar annulla la Zona 30 a Bologna, perché i giudici hanno cancellato il limite di velocità e cosa cambia; Referendum, le firme a quota 500.000. Aspettando il Tar.

Perché il Tar ha abolito città 30 a Bologna e cosa succede ai limiti di velocitàIl Tar ha abolito i decreti con coi il comune di Bologna aveva istituito Città 30, ma il limiti di velocità potrebbero non cambiare a breve ... quifinanza.it

Stop alla «città 30km/h», perché il Tar ha bocciato il modello BolognaIl Tar Emilia Romagna afferma che il limite di 50 km/h nei centri abitati rappresenta la regola generale stabilita dal legislatore ... italiaoggi.it

Salvatore Granata. . "Malsani fenomeni di nepotismo, ma l'abuso d'ufficio non è più reato". La Procura di Milano archivia l'indagine sulle assunzioni vip per Milano-Cortina 2026. Adesso capite perché il governo meloni ha abolito l'abuso d'ufficio Ascoltate il gi - facebook.com facebook