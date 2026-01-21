Perché il Pd di Schlein non riesce a liberarsi del viceré De Luca

Il Partito Democratico, sotto la guida di Schlein, affronta ancora difficoltà nel distanziarsi da figure influenti come De Luca. La complessità del Mezzogiorno rappresenta una sfida storica per il partito, che fatica a trovare una strategia efficace per rinnovarsi e consolidare il proprio ruolo in questa regione. La presenza di leader consolidati contribuisce a mantenere una certa continuità politica, ostacolando un cambiamento reale all’interno del partito.

Il Mezzogiorno è sempre stato un notevole problema per il segretario di turno del Partito Democratico. Matteo Renzi annunciò un improbabile lanciafiamme, ma perse la guerra con viceré e cacicchi vari. Ma i Michele Emiliano, i Vincenzo De Luca, i Marcello Pittella non sono un’invenzione recente. Mauro Calise, politologo illustre, li conosce tutti molto bene e per loro ed epigoni vari, ancorché in formato minore, aveva coniato il termine di «micronotabili». Vincenzo De Luca con Michele Emiliano (Imagoeconomica). Il caso Salerno e le rivendicazioni di De Luca. Il caos campano di questi giorni però supera la fantasia politologica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Salerno, De Luca sta tornando. Ma probabilmente senza il simbolo del PdVincenzo De Luca si prepara a tornare sulla scena politica di Salerno, probabilmente senza il simbolo del Partito Democratico.

Argomenti discussi: Referendum: 500mila persone che scelgono di partecipare sono solo l’inizio; Schlein frena la mozione anti ayatollah del Pd perché prima deve chiedere al leader del M5s; In Europa gli italiani cambiano alleanze per il Mercosur: il Pd con FdI e FI, Lega con M5S; Iran, Pd e Avs votano anche la mozione dei 5S che dice no ad attacchi di Trump.

Intervista Massimiliano Manfredi: «Gli attacchi di De Luca? Nel Pd c’è una sola linea aspetto un chiarimento»«Mi aspetto un chiarimento pubblico nel Pd regionale e nazionale contro gli attacchi al campo largo che oggi governa bene Napoli, la Regione e molti altri Comuni», spiega ... ilmattino.it

Il Pd avvia il lavoro sul programma, M5s ancora freddo su RenziAccelerazione in casa Dem per cementare la coalizione in vista delle politiche. ansa.it

Iran, Calenda in piazza a Roma: “Schlein ha scelto altra manifestazione non so perché” facebook

Perché Elly Schlein sta muta sull’arresto di Hannoun e della rete di finanziatori di Hamas in Italia C’è troppa sinistra compromessa negli affari dei terroristi nel nostro Paese Enrico Berlinguer prendeva le distanze dalle Brigate rosse, ci hanno raccontato per x.com