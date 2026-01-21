Perché é stato interrotto il match Paolini-Frech | il punteggio al momento della pausa

Il match tra Paolini e Frech è stato interrotto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, in particolare della pioggia che ha reso impossibile proseguire il gioco. Al momento della sospensione, il punteggio era ancora in corso, senza una decisione definitiva sui punti giocati. La sospensione temporanea riguarda entrambe le categorie di singolare, maschile e femminile, e si prevede una ripresa una volta migliorate le condizioni meteo.

Dopo due giorni con il sole a fare capolino su Melbourne, oggi è stata la pioggia a presentarsi puntuale all’appuntamento, facendo visita a giocatrici e giocatori impegnati nel secondo turno dei tabelloni di singolare, femminile e maschile degli Australian Open. Sul campo della KIA Arena, Jasmine Paolini è alle prese con la numero 57 del ranking mondiale, la polacca Magdalena Frech. Un match subito condizionato dal vento, protagonista ingombrante e poco collaborativo, che ha imposto alle due tenniste un continuo esercizio di adattamento per decifrare le traiettorie e trovare contromisure efficaci. 🔗 Leggi su Oasport.it

