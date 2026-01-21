Perché è stato indetto un Consiglio Europeo straordinario il 22 gennaio | i nodi sulla crisi Usa-Ue

Il Consiglio europeo straordinario del 22 gennaio si concentra sulle tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea, in particolare in relazione alle recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia. I leader Ue si riuniscono per discutere strategie condivise e trovare un approccio coordinato alle sfide aperte nelle relazioni transatlantiche, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione e garantire stabilità.

Al Consiglio europeo straordinario di domani, i leader Ue cercheranno una risposta unitaria alle minacce di Trump sulla Groenlandia. Tra i possibili strumenti attivabili da Bruxelles, oltre al cosiddetto “bazooka”, c'è la "capacità di dispiegamento rapido", un’unità militare, costituita da massimo 5mila soldati, per rispondere a crisi al di fuori dei confini Ue.🔗 Leggi su Fanpage.it

Groenlandia, il presidente del Consiglio Europeo, António Costa, convocherà un Consiglio Europeo straordinarioIl presidente del Consiglio Europeo, António Costa, ha annunciato la convocazione di un Consiglio Europeo straordinario, in seguito alle recenti tensioni legate alla Groenlandia.

Indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia: si vota il 22 e 23 marzo 2026. DECRETO in Gazzetta UfficialeÈ stato indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sciopero scuola 12 e 13 gennaio 2026, chi si ferma e perché; Due giorni di sciopero della scuola a Roma, servizi a rischio anche nei nidi; Perché sono state raccolte le firme per indire un referendum già indetto; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026.

Perché è stato indetto un Consiglio Europeo straordinario il 22 gennaio: i nodi sulla crisi Usa-UeAl Consiglio europeo straordinario di domani, i leader Ue cercheranno una risposta unitaria alle minacce di Trump sulla Groenlandia ... fanpage.it

Perché sono state raccolte le firme per indire un referendum già indettoI promotori del No stanno provando a posticipare la data decisa dal governo per il voto sulla riforma della giustizia ... ilpost.it

"Tanta paura, lo abbiamo sentito tutti in maniera distinta perché è stato di tipo sussultorio ed all'improvviso tutto ha cominciato a sobbalzare. È durato pochissimo. Per ora posso dire che non ci sono stati né crolli, né danni, né feriti" ha spiegato Germano Caper - facebook.com facebook

Caro Canfora, una decina di giorni fa sono stato in Lituania e mi hanno portato dentro un carcere usato dal KGB per torturare i dissidenti. Se si chiudevano gli occhi a distanza di decenni si potevano ancora udire le urla. Poi il giorno dopo ho incontrato disside x.com