Perché è stata interrotta la partita di Jasmine Paolini | due soste i punteggi al momento delle pause

La partita di Jasmine Paolini è stata interrotta a causa delle condizioni atmosferiche, con due pause durante il match. Al momento delle sospensioni, i punteggi erano ancora in fase di sviluppo, mentre la pioggia ha interrotto temporaneamente l’evento. Dopo due giorni di sole, le condizioni meteo sono cambiate, influenzando il programma del secondo turno degli Australian Open, sia nel singolare femminile che maschile.

Dopo due giorni con il sole a fare capolino su Melbourne, oggi è stata la pioggia a presentarsi puntuale all’appuntamento, facendo visita a giocatrici e giocatori impegnati nel secondo turno dei tabelloni di singolare, femminile e maschile degli Australian Open. Sul campo della KIA Arena, Jasmine Paolini è alle prese con la numero 57 del ranking mondiale, la polacca Magdalena Frech. Un match subito condizionato dal vento, protagonista ingombrante e poco collaborativo, che ha imposto alle due tenniste un continuo esercizio di adattamento per decifrare le traiettorie e trovare contromisure efficaci. 🔗 Leggi su Oasport.it

