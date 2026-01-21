Perché è importante festeggiare la Giornata mondiale degli abbracci?

Il 21 gennaio si celebra la Giornata mondiale degli abbracci, un'occasione per riflettere sull'importanza di questo gesto nel nostro quotidiano. Un abbraccio può rafforzare i legami, migliorare il benessere emotivo e favorire la salute fisica. Questa giornata invita a riscoprire il valore delle relazioni umane e il potere di un gesto semplice ma significativo.

Il 21 gennaio si festeggia la Giornata mondiale degli abbracci. Questo gesto, semplice ma molto potente, ha numerosi effetti non solo sull’umore, ma sulla salute del nostro corpo. Abbracciarsi fa bene: tantissimi studi dimostrano l’importanza del contatto fisico e come questo possa incrementare la produzione di ossitocina, l’ormone dell’amore. Giornata mondiale degli abbracci: perché fa così bene. La ricorrenza cade il 21 gennaio per un motivo ben preciso: gennaio è un mese spesso faticoso. Si sente il peso delle feste finite, il clima è rigido e le giornate sono ancora corte, e per questo molte persone si sentono più stanche o giù di morale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

