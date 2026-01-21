Perché dovresti tenere sempre il Kindle in modalità aereo anche quando non stai volando

Tenere il Kindle in modalità aereo durante un volo è fondamentale per rispettare le normative di sicurezza. Tuttavia, mantenere il dispositivo in modalità offline anche fuori dall’aereo può contribuire a preservare la batteria e prevenire aggiornamenti indesiderati. Questa semplice abitudine permette di utilizzare il Kindle in modo più efficiente e sicuro, senza rischi di interruzioni o problemi tecnici. Ecco perché è consigliabile adottare questa pratica anche in altre situazioni.

Il Kindle va tenuto in modalità aereo durante un volo, proprio come ogni dispositivo elettronico, ma la verità è che si dovrebbe continuare ad averlo offline sempre: ecco per quale motivo.

