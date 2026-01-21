Per Whoopi Goldberg, l'esperienza napoletana rappresenta un importante capitolo della sua carriera e un ulteriore segno del suo stretto legame con l’Italia. Dopo l’annuncio della scorsa primavera, si è concretizzato il suo debutto nel cast di

D opo l’annuncio la scorsa primavera, per Whoopi Goldberg è arrivato finalmente il giorno del debutto nel cast di Un posto al sole. Per l’attrice premio Oscar per Ghost non si tratta di un semplice cameo, interpreterà infatti un personaggio chiave per la bellezza di circa 20 episodi. Un personaggio che sconvolgerà le dinamiche di Palazzo Palladini. Di chi si tratta? Whoopi Goldberg in “Un posto al sole”: l’annuncio della star X Leggi anche › Whoopi Goldberg porta lo sport femminile in tv Un posto al sole Whoopi Goldberg. Da venerdì 23 gennaio su Rai 3 le puntate con l’attrice di Sister Act. Whoopi Goldberg vestirà i panni di Eleonor Price, una facoltosa cliente americana dei Cantieri Palladini Flegrei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per l'attrice americana l'esperienza napoletana è un ulteriore tassello non solo della sua grande carriera, ma anche del rapporto strettissimo che ha con l'Italia

