Per la rinascita dell' Asilo Sant' Elia arriva anche il soccorso economico del Fai

Per la rinascita dell'Asilo Sant'Elia arriva il sostegno economico del FAI. Il programma I Luoghi del Cuore, promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rivolge alle aree interne, ai piccoli borghi e alle periferie urbane. Questi interventi mirano a valorizzare e tutelare luoghi di interesse storico e sociale, contribuendo alla riqualificazione e alla conservazione del patrimonio culturale meno visibile del nostro Paese.

È l’Italia più fragile e meno visibile – quella delle aree interne, dei piccoli borghi e delle periferie urbane – la protagonista dei nuovi interventi de I Luoghi del Cuore, il programma promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Venti progetti.🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Arezzo, bimbo morto all’asilo: 5 avvisi di garanzia. Anche per la maestra che lo ha soccorso

Leggi anche: Leonardo morto a 2 anni all’asilo, tra i 5 indagati c’è anche la maestra finita al pronto soccorso. L’albero e l’ipotesi sul cappuccio dietro il decesso

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Morte e rinascita dell’antico Egitto; L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Un modello di rinascita per le aree interne, tra memoria e futuro; Sicurezza stradale: un incontro a Fiorenzuola su prevenzione, incidenti e percorsi di cura e rinascita; La rinascita dell’Aquila raccontata dalla poesia.

La rinascita dell’Aquila raccontata dalla poesiaRicordo quel pomeriggio all’Aquila, era il novembre del 2009, pochi mesi dopo il terremoto che aveva portato morti e sfollati, un vero sconvolgimento per tutta la città, ormai ... ilmessaggero.it

Verso la rinascita dell'ex piscina Sempione in Barriera di Milano: Via alla gara nell'estate del 2026Il possibile cronoprogramma, in assenza di criticità, per dare un nuovo volto all'impianto da anni abbandonin Barriera di Milano ... torinotoday.it

Asilo nido: si parte! Oggi l’area é stata cantierizzata e a breve poseremo la prima pietra. Lo sapete tutti quanto ci teniamo e quanta forte sia l’emozione. Abbiamo aspettato questo giorno con entusiasmo frenetico. Partiamo. Il primo asilo nido di Seclì. Avanti! - facebook.com facebook