Per la rinascita dell' Asilo Sant' Elia arriva anche il soccorso economico del Fai

Per la rinascita dell'Asilo Sant'Elia arriva il sostegno economico del FAI. Il programma I Luoghi del Cuore, promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si rivolge alle aree interne, ai piccoli borghi e alle periferie urbane. Questi interventi mirano a valorizzare e tutelare luoghi di interesse storico e sociale, contribuendo alla riqualificazione e alla conservazione del patrimonio culturale meno visibile del nostro Paese.

È l’Italia più fragile e meno visibile – quella delle aree interne, dei piccoli borghi e delle periferie urbane – la protagonista dei nuovi interventi de I Luoghi del Cuore, il programma promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Venti progetti.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

