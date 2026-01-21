per il napoli solo un pari con il copenaghen

Il Napoli non riesce a superare il Copenaghen, ottenendo un pareggio in una partita segnata da un episodio controverso. La squadra partenopea, in emergenza, non sfrutta l'opportunità di consolidare la posizione nel girone, mentre il Copenaghen, in dieci uomini già nel primo tempo, mantiene il risultato. La sfida evidenzia le difficoltà e le criticità attuali del Napoli, che ora dovrà affrontare le prossime gare con maggiore attenzione.

AGI - Un'occasione persa che rischia di costare caro. Il Napoli in emergenza non riesce a battere un Copenaghen rimasto in 10 uomini al 35'. Al Parken Stadium finisce 1-1 un match che complica e non poco il cammino in Champions League degli uomini di Antonio Conte, che salgono a 8 punti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sulla zona eliminazione, in attesa delle partite di domani e dell'ultimo turno di mercoledì prossimo contro il Chelsea al Maradona. Non basta la rete di McTominay a un Napoli che si presenta in Danimarca incerottato e con le fasce ridisegnate: Spinazzola trasloca a destra per far spazio a Gutierrez sul binario opposto. 🔗 Leggi su Agi.it

Napoli, solo un pari 1-1 a CopenaghenIl Napoli ottiene un pareggio per 1-1 in trasferta a Copenaghen, un risultato che, seppur positivo, non cambia significativamente le prospettive nel cammino in Champions League.

