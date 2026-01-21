Per educare bisogna essere Lettera

In ambito educativo, l’efficacia delle pratiche didattiche dipende dall’essere presenti e consapevoli come insegnanti. Ada Muscari, docente e pedagogista, sottolinea l’importanza di incarnare i valori dell’educazione per favorire un apprendimento autentico. La scuola moderna richiede una riflessione profonda sulle metodologie e sulle competenze, affinché l’educazione sia un processo genuino e stimolante, capace di rispondere alle sfide del tempo senza perdere di vista la sua essenza.

Inviata da Ada Muscari, docente e pedagogista – Nella scuola contemporanea si parla molto di metodologie, competenze, valutazione, innovazione didattica. Tutti aspetti fondamentali. Eppure, prima di ogni tecnica e di ogni strumento, l’educazione continua a poggiare su un elemento irrinunciabile: la persona dell’educatore. Educare non è un atto neutro né esclusivamente professionale. È un incontro tra esseri umani, in cui ciò che l’adulto è incide profondamente su ciò che l’alunno apprende, interiorizza e porta con sé. Per questo, più che chiedersi “cosa devo fare”, l’educatore è chiamato a interrogarsi su chi è mentre educa.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

