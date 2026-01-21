Penne ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita avvistati nei giorni scorsi | la specie è a rischio di estinzione

Nelle campagne tra la vallata del Pescara e Penne, è stato ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita recentemente avvistati. Questa specie, già a rischio di estinzione, è importante per la biodiversità locale. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela degli uccelli selvatici e sulla necessità di interventi per proteggere queste rare specie. La situazione richiede attenzione e azioni mirate per preservare l’avifauna della zona.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.