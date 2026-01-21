Penne ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita avvistati nei giorni scorsi | la specie è a rischio di estinzione
Nelle campagne tra la vallata del Pescara e Penne, è stato ferito a fucilate uno dei due Ibis eremita recentemente avvistati. Questa specie, già a rischio di estinzione, è importante per la biodiversità locale. L'episodio solleva preoccupazioni sulla tutela degli uccelli selvatici e sulla necessità di interventi per proteggere queste rare specie. La situazione richiede attenzione e azioni mirate per preservare l’avifauna della zona.
Ferito a fucilate uno dei due esemplari di Ibis eremita - specie a rischio di estinzione - che erano stati avvistati e fotografati nei giorni scorsi nelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne. L'episodio è avvenuto a Penne. L'esemplare è stato rinvenuto ferito con pallini da caccia.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Due rari Ibis eremita avvistati nelle campagne pescaresi: è una specie ad alto rischio di estinzioneNelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne sono stati osservati due esemplari di Ibis eremita (Gernticus eremita), una specie considerata ad alto rischio di estinzione.
