Pen drive di Zagaria Procura Generale | Revoca dell' ordine di carcerazione

La Procura Generale ha disposto la revoca dell’ordine di carcerazione per Oscar Vesevo, poliziotto coinvolto nel caso Zagaria. Vesevo era accusato di aver sottratto una pen drive durante un’operazione contro il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, e di averla rivenduta. La decisione si basa su nuovi elementi che hanno modificato le prospettive dell’accusa.

Revoca dell'ordine di carcerazione per Oscar Vesevo, poliziotto accusato di aver rubato, durante le operazioni di cattura del capoclan dei Casalesi Michele Zagaria, una pen drive che secondo la Dda di Napoli conteneva i segreti del boss, e di averla rivenduta per 50mila a Orlando Fontana. Pen drive Zagaria, sconto di pena in Appello per poliziotto: Sostanzioso sconto di pena in Appello per il poliziotto Oscar Vesevo, condannato a tre anni e tre mesi di reclusione con l'accusa di aver rubato durante le operazioni di cattura del capoclan dei Casalesi. Pen-drive Zagaria, la Cassazione annulla condanna a poliziotto: Si è in concluso in Cassazione con un annullamento - senza rinvio - e con altri reati prescritti il processo nei confronti di Oscar Vesevo, il poliziotto accusato di aver rubato durante le operazioni.

