PEI differenziato | l’Autorità Garante delle persone con disabilità avverte sui rischi di un’adozione anticipata

L’Autorità Garante delle persone con disabilità ha evidenziato i rischi associati all’adozione anticipata del PEI differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado. Durante un’audizione presso la Commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’Avvocato Maurizio Borgo ha sottolineato l’importanza di rispettare le procedure e i tempi appropriati per garantire un percorso educativo equo e rispettoso delle esigenze degli studenti.

Una scelta che, secondo quanto riferito nel corso dell’intervento, rischia di compromettere l’intero percorso formativo degli studenti con disabilità intellettivo-relazionale o legate al neurosviluppo. Il problema non riguarda solo l’approccio scolastico, ma si estende alla costruzione del futuro degli alunni coinvolti. Una volta attivato un PEI differenziato, ogni supporto successivo tende a consolidarsi su quel livello, ostacolando la possibilità – già complessa in sé – di un eventuale ritorno a un piano ordinario o minimo. Il blocco che ne deriva ha conseguenze dirette sulle opportunità formative e professionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Nuovo logo per l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità Leggi anche: Diritti delle persone con disabilità: ecco i risultati dell’attività del Garante La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. RACCOLTA DIFFERENZIATA 2026 DAL 1/01/2026 SOLO PER LE UTENZE Domestiche, Uffici, Agenzie, Studi Professionali, Banche e Istituti di Credito IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO SARA' EFFETTUATO OGNI 15 GIOR - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.