Peggiora di nuovo il tempo con freddo e nevicate in pianura La fine del ciclone Harry è un' illusione

Il maltempo si intensifica con freddo e nevicate anche in pianura, mentre il ciclone Harry si avvicina alla fine. Da giovedì, le condizioni meteorologiche migliorano, offrendo una temporanea pausa dal maltempo, in particolare nelle regioni meridionali. Tuttavia, la situazione resta sotto osservazione, e le previsioni indicano che il peggioramento potrebbe riprendere in futuro.

Il ciclone Harry è ormai in fase di attenuazione e da giovedì abbandonerà definitivamente la scena, favorendo una temporanea tregua dal maltempo soprattutto sulle regioni meridionali. Il miglioramento, però, sarà di breve durata. Dall'Atlantico è infatti in arrivo una nuova perturbazione che già nelle prossime ore inizierà a interessare la Sardegna, con un aumento della nuvolosità e la ripresa delle piogge sul versante occidentale dell'isola. Nel corso di venerdì, svela 3bmeteo, il fronte perturbato raggiungerà il Nordovest e le regioni dell'alto Tirreno, per poi estendersi progressivamente al resto del Nord e al Tirreno centrale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Maltempo e venti di tempesta, sull’Italia passa il ciclone Harry. Peggiora di nuovo nel weekendIl ciclone Harry sta interessando l’Italia, con venti intensi che si stanno rafforzando, specialmente nel sud e nelle zone dello stretto di Sicilia, Sardegna e Ionio.

La Befana porta freddo, piogge e nevicate a tratti anche in pianura: le previsioniLe previsioni di 3bmeteo indicano un’instabilità diffusa dall’Epifania, con freddo e piogge che interesseranno tutta Italia.

