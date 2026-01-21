Pd Campania prigioniera del sistema De Luca | il paradosso di un partito che paga ai cacicchi il prezzo della governabilità

In Campania, il Partito Democratico mantiene il suo peso elettorale, ma fatica a esercitare un reale controllo sulla propria linea politica. Le elezioni regionali del 2025 hanno rafforzato la maggioranza di centrosinistra, sostenuta da Roberto Fico, tuttavia il partito si trova ancora imprigionato nel sistema di potere di Vincenzo De Luca. Questa dinamica evidenzia le difficoltà del Pd nel distanziarsi dai meccanismi di potere locali, limitando la propria autonomia politica.

In Campania il Partito Democratico continua a vincere, ma senza governare davvero se stesso. Le elezioni regionali del 2025 hanno consegnato al centrosinistra una maggioranza ampia, costruita attorno alla candidatura di Roberto Fico, ma il risultato politico resta un altro: l'impossibilità strutturale del Pd di emanciparsi dal sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca. Un potere che si è formalmente ritirato dalla guida della Regione, ma che continua a determinare gli equilibri del partito, delle liste e delle maggioranze. Il compromesso che ha reso possibile la vittoria regionale ha infatti lasciato intatto il nodo centrale.

