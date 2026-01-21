Paura al Rifugio del Gazzo volontari aggrediti | Un uomo con una pala rivoleva i cani

Recentemente, al Rifugio Monte Gazzo, gestito dagli Amici del Cane sopra Sestri Ponente, si sono verificati momenti di tensione. Volontari del rifugio sono stati aggrediti da un uomo armato di pala, che reclamava la proprietà dei cani. L’incidente ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, evidenziando le difficoltà e le tensioni legate alla gestione e alla tutela degli animali nel rifugio.

Momenti di paura nei giorni scorsi al Rifugio Monte Gazzo, canile sopra Sestri Ponente gestito dagli Amici del Cane. I volontari hanno raccontato di essere stati aggrediti da un uomo che si è presentato nella struttura: "Era in evidente stato di alterazione mentale, ci ha minacciato per.

