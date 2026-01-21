Patto avanti | Siamo un laboratorio e non un semplice accordo elettorale

Il Patto avanti si presenta come un laboratorio di idee e proposte, non semplicemente un accordo elettorale. In un’Umbria che prosegue il suo percorso di crescita, questa realtà politica si distingue per il suo impegno costante e autentico, volto a costruire un futuro sostenibile e partecipato. La nostra missione è promuovere un dialogo aperto e concreto, mantenendo salda l’identità di una comunità impegnata nel presente e nel lungo termine.

Il "campo largo" compie due anni, guarda ai prossii appuntamenti e a una visione nuova di politica: "Nel nostro futuro sfide impegnative e temi per anni abbandonati" L’Umbria che continua a essere in cammino. Il Patto avanti che vuole continua a rivendicare la sua identità di realtà politica non solo finalizzata al voto. Ma interessata a portare avanti un modo nuovo di fare politica, un “campo largo” che si oppone al centrodestra, al momento del voto, ma anche e soprattutto nell’approccio alle istanze del territorio. Un’esperienza che, dopo due anni, è ancora lì, e che festeggia il compleanno. Un’esperienza che vuole ripetersi e che si vuole proiettare anche fuori dai confini regionali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Medicina di laboratorio, 'un semplice esame per scoprire in anticipo le patologie' "Anniboletti ha rotto il patto elettorale"Sauro Anniboletti, consigliere comunale di Umbertide recentemente passato al Pd, è stato chiamato alle dimissioni dai gruppi di maggioranza. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico, Un patto avanti Terni: Commissariamento Umbria, scelta politica senza precedenti; Dimensionamento scolastico, Patto Avanti Terni: Bandecchi scelga da che parte stare; Stadio-clinica verso il Tar: Bandecchi riferisca sui conflitti d’interesse; Terni, progetto ‘Cittadella della giustizia’: Degrado urbano e macro area esposta. Fare chiarezza. Patto avanti: Siamo un laboratorio e non un semplice accordo elettoraleIl campo largo compie due anni, guarda ai prossii appuntamenti e a una visione nuova di politica: Nel nostro futuro sfide impegnative e temi per anni abbandonati ... perugiatoday.it Il 'Patto avanti' celebra il suo secondo anniversarioCelebrare il secondo anniversario del Patto avanti non come semplice ricordo ma per proseguire un cammino da fare ancora insieme. (ANSA) ... ansa.it SPOTLIGHT di MARCO BRUNACCI | La Regione del Patto Avanti può festeggiare la conquista del record nazionale di tassazione, con un'operazione che il centrosinistra storico non avrebbe mai fatto, visto gli effetti che iniziamo a spiegare - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.