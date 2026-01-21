Patto Avanti l’Umbria ancora in cammino | coordinamento politico permanente

Patto Avanti è un percorso di impegno e collaborazione politica in Umbria, nato con l’obiettivo di promuovere un modo diverso di fare politica. Dopo due anni di attività condivisa, che hanno visto gli amministratori di Perugia e della Regione lavorare insieme, il progetto continua ad essere un punto di riferimento per un cammino di sviluppo e dialogo stabile e costante sul territorio.

Due anni di impegno e condivisione di un modo "diverso di fare politica", ma anche due anni da amministratori, a Perugia, poco più di un anno in Regione. Patto Avanti si rimette 'in cammino per l'Umbria', con un occhio al 2027 e la mente a oltre il 2029.

