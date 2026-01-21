Una giornata inattesa si apre con una telefonata speciale: il Papa chiama da un numero privato per esprimere il suo apprezzamento per i pasticciotti, simbolo della tradizione salentina. Un gesto che dimostra come i piccoli piaceri della cultura locale possano unire e suscitare emozioni profonde, anche a distanza, nella quotidianità delle persone e nelle istituzioni.

La sorpresa arriva a metà giornata, quando il telefono squilla con un numero privato e dall’altro capo non c’è un call center, ma la voce del Papa. Pochi istanti che fermano il tempo e trasformano una giornata qualunque a Roma in un ricordo destinato a durare per sempre. C’è un filo che unisce il Salento alla Città eterna, fatto di viaggi frequenti e di attese cariche di speranza. È la routine di Antonio Santoro, 54 anni, per tutti “Toni”, di Merine (Lecce), che ieri era nella Capitale per accompagnare la figlia Corinne, 11 anni, ad una visita al Bambino Gesù. Un filo che ieri si è intrecciato con il cuore della Santa Sede, trasformandosi in una storia di gratitudine, umanità e fede. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Pasticciotti dal Salento al Vaticano e il Papa telefona per ringraziare: «Siete nel mio cuore»

Leggi anche: Papa Leone ai malati dell’ospedale di De La Croix: “Siete nel cuore di Dio”

Leggi anche: Dalla piscina alle telefonate: ecco la vita del Papa lontano dal Vaticano. “Fa bene al corpo e all’anima”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il fruttone, l’altra faccia del pasticciottoHa la stessa forma del pasticciotto ma ingredienti tipici del Salento: il ripieno è di pasta di mandorle e cotognata, in contrasto con la glassa al ... leccesette.it

CARRY PAOLI Carly Paoli, il soprano italo-inglese che unisce Nottingham e SalentoIl soprano, nata a Nottingham ma con radici pugliesi, vive tra la magia dei palcoscenici internazionali e il calore delle sue origini italiane ... statoquotidiano.it

Tutto questo. Sole, mare, vento, pasticciotti. Spensieratezza. Il Salento è questo e tanto altro. @salento_official_page - facebook.com facebook