Pasticcio di governo | Forza Italia blocca la nomina di Freni a capo della Consob

Il governo si trova di fronte a una decisione importante sulla nomina del nuovo presidente della Consob. Mentre il Consiglio dei ministri era chiamato a ratificare la scelta di un rappresentante leghista, Forza Italia ha espresso la propria preferenza per un candidato indipendente, rallentando così il processo. Tra i nomi emersi ci sono Claudio Brogi e Federico Cornelli, in un contesto di confronto sulle modalità di nomina delle autorità di vigilanza.

Il cdm doveva ratificare la scelta del leghista per l’authority, ma Fi chiede un indipendente. Si fanno i nomi di Claudio Brogi e Federico Cornelli. Pensava di doversi difendere dagli attacchi dell’opposizione. Dalle accuse della sinistra che dimenticandosi per esempio di Guido Rossi e Luigi Spaventa - ex presidenti della Consob che hanno avuto prima o dopo un passato rosso in politica - era pronta (in realtà lo stanno già facendo da un po’) ad accusarlo di essere un uomo di parte, per giunta della parte leghista, che andava a prendere la guida di un authority molto delicata e necessariamente indipendente come quelle che supervisiona sulla Borsa. 🔗 Leggi su Laverita.info

