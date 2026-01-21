Pasticceria Enea | il gusto che nasce da un sogno

Pasticceria Enea, situata a Opera Milano, propone una selezione di dolci artigianali caratterizzati da ingredienti di qualità e cura nei dettagli. Specializzata in cioccolato Bean to Bar e pasticceria d’eccellenza, offre prodotti che uniscono tradizione e innovazione. Un luogo dove il gusto autentico si realizza attraverso un lavoro sapiente, pensato per soddisfare i palati più esigenti.

La Pasticceria Enea di Opera Milano: artigianalità, cioccolato Bean to Bar e pasticceria d’eccellenza che conquista al primo assaggio.. In via Dante Alighieri 6, a Opera Milano, c’è un indirizzo che profuma di cioccolato, crema e passione. Pasticceria Enea non è solo una Pasticceria: è una Caffetteria ed una Gelateria, un laboratorio a vista dove ogni gesto racconta una storia. Ad accoglierti c’è Enea, titolare e anima del locale. “In questo lavoro ci mettiamo tanta passione. La qualità è fondamentale.” E si sente. Perché Pasticceria Enea nasce da un sogno, da quarant’anni di esperienza e da tredici anni di attività che hanno trasformato un’idea in un punto di riferimento per chi cerca il gusto autentico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Gelateria Enea: il gusto che nasce da un sognoLa Gelateria Enea di Opera Milano propone un'esperienza di gusto autentica, unendo artigianalità e ricerca di qualità.

Enea Per Enea abbiamo messo insieme una vera squadra di supereroi. Superman, Iron Man, Hulk, Thor e Capitan America pronti a scendere in campo… in versione torta. Ogni dettaglio è studiato per raccontare una passione e trasformarla in qualcosa di u - facebook.com facebook