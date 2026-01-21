Passione capitali privati e visione | a Napoli Est c’è Hubsuperstudio il polo per le arti nato in famiglia

Hubsuperstudio a Napoli Est è un polo dedicato alle arti e alla cultura, nato dalla riqualificazione di un ex edificio industriale di circa 1200 mq in Via Galileo Ferraris. Situato in una posizione strategica vicino a stazione, autostrada e aeroporto, rappresenta un punto di riferimento per il settore delle arti performative e dello spettacolo nel Sud Italia, un progetto sostenuto da passione e capitale privato.

Un progetto al servizio del mondo delle arti e dello spettacolo, dell'industria culturale e creativa che non ha eguali nel Sud: nasce a Napoli hubsuperstudio – polo per le arti performative, un progetto che prende vita dalla riqualificazione di uno spazio di circa 1200 mq in un edificio industriale di Via Galileo Ferraris, "l'ex Fabbrica Pirelli", i n un'area strategica della città (vicino a stazione, autostrada e aeroporto) fulcro di un importante processo di rigenerazione urbana. E parte già con una fitta programmazione di corsi dedicati a danza, teatro, musica, radio, fotografia, arti visive e digitali, ospitando a Napoli la presentazione del libro "Omnia Corpora" del coreografo di livello internazionale Roberto Zappalà.

