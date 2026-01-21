Partito Comunista di Unità Popolare a Roma l’atto fondativo

A Roma, nel fine settimana del 24 e 25 gennaio, si terrà l’atto fondativo del Partito Comunista di Unità Popolare (Pcup). L’evento segna l’inizio ufficiale delle attività del nuovo soggetto politico, con un congresso che riunisce i suoi membri e rappresentanti. L’appuntamento è importante per definire la linea politica e gli obiettivi futuri del partito, consolidando la sua presenza nel panorama politico italiano.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio si svolgerà a Roma il congresso fondativo del Partito Comunista di Unità Popolare (Pcup). “Un avvenimento politico in controtendenza rispetto ad uno scenario in cui prevalgono divisioni e autoreferenzialità, perché è il risultato di un percorso teso alla ricomposizione e al rilancio delle forze comuniste in Italia – si legge in una nota -. Un progetto nato dalla condivisione delle mobilitazioni sociali sui territori e nelle piazze, da parte del Movimento per la Rinascita Comunista, di Resistenza Popolare e di numerose individualità che credono nella necessità di un approdo unitario in una organizzazione comunista, in grado di dare voce e rappresentanza a lavoratori, disoccupati, pensionati e studenti, per contrastare la deriva politica, sociale e culturale che sta distruggendo i diritti fondamentali dei cittadini e colpendo duramente le classi popolari del Paese, in un contesto internazionale caratterizzato dalla recrudescenza delle pulsioni imperialistiche, colonialistiche e guerrafondaie degli Stati Uniti ed anche dell’Unione europea, sebbene in una posizione ancillare rispetto a Washington.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Sinistra e Palestina: spuntano in giro per Roma le bandiere del partito comunista

Leggi anche: La morte in croce compimento divino. L’atto fondativo del cristianesimo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ANALISI del Nuovo Partito COMUNISTA appena Creato!

Argomenti discussi: Partito Comunista di Unità Popolare, a Roma l’atto fondativo; Risposta a coloro che hanno lasciato il PCI; Mafai, quel soffio di libertà nell’anima del giornale; Gramsci, Togliatti e la ricostruzione del Partito comunista nell’attuale fase storica.

82 anni fa moriva Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano e dell'Unità82 anni fa moriva Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano e dell'Unità Uomo politico di primo piano, ha pagato prima col carcere e poi con la vita la devozione alle sue idee, negli ... rainews.it

Candidata comunista per la prima volta alle presidenziali cilenePer la prima volta nella storia del Cile una militante del Partito Comunista sarà la candidata della sinistra alle elezioni presidenziali. Questo il verdetto emerso dalle primarie di domenica, che ... ansa.it

Il 21 gennaio 1921 al Teatro San Marco di Livorno venne costituito il Partito Comunista d’Italia, sezione della Terza Internazionale. I delegati della frazione comunista del PSI uscirono dal Teatro Goldoni al termine del XVII congresso e, con alla testa Amadeo facebook

Vietnam, l'omaggio a Ho Chi Minh al congresso del Partito comunista x.com