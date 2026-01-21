Partiti i lavori di sistemazione dell' auditorium esterno della scuola Virgilio Carota | Traguardo importante

Sono iniziati i lavori di sistemazione dell'auditorium esterno della scuola Virgilio, a Pescara. Nel 2018, 20 associazioni locali avevano raccolto oltre 2.000 firme per chiedere la riqualificazione di questa struttura, con l’obiettivo di trasformarla in un teatro a disposizione della comunità. L'intervento rappresenta un passo importante per il miglioramento degli spazi pubblici e per valorizzare il ruolo culturale del quartiere.

