Pareggio amaro a Copenaghen | la Gazzetta critica gli azzurri

Il risultato di Copenaghen, un pareggio che lascia delusione, ha suscitato critiche da parte della Gazzetta. La partita ha evidenziato alcune lacune nella prestazione degli azzurri, evidenziando la necessità di miglioramenti. La delusione è palpabile, e il giudizio sulla squadra è stato severo, sottolineando l’importanza di un ripasso e di un impegno maggiore nelle prossime uscite.

Il pareggio di Copenaghen lascia scorie pesanti e non ammette attenuanti. Nemmeno l'emergenza continua può spiegare una prestazione che, per peso specifico e contesto, rappresenta un'occasione clamorosamente mancata per il Napoli. È questa la linea tracciata da La Gazzetta dello Sport, che analizza senza sconti la serata europea degli azzurri in Danimarca contro il Copenaghen. "Il Napoli aveva i mezzi per portare a casa la vittoria, anche perché dal 35' del primo tempo ha goduto dell'uomo in più per l'espulsione di Delaney. I contiani hanno approfittato subito della superiorità, con il gol del solito McTominay, uno dei pochissimi azzurri degni di rimanere in Champions, ma nella ripresa sono riusciti a farsi rimontare. Copenaghen-Napoli 1-1: McTominay illude gli azzurri prima del pareggio di Larsson. Nel match tra Copenaghen e Napoli, terminato 1-1, McTominay ha portato in vantaggio gli azzurri prima del pareggio di Larsson. Beffa Napoli in Danimarca: il Copenaghen in 10 rimonta gli azzurri. Il Napoli affronta una sconfitta difficile in Danimarca, pareggiando 1-1 contro il Copenaghen. Copenaghen-Napoli 1-1, Champions League: un pareggio amaro per Conte, Larsson risponde a McTominay. Conte cerca punti preziosi per centrare la qualificazione agli spareggi nel gelo dello stadio Parken, in Danimarca. Copenaghen-Napoli 1-1: non basta McTominay, pari amaro per gli azzurri. Conte: Forse il nostro livello non è all'altezza della Champions. È un pareggio che fa male. Il Napoli si butta via a Copenhagen: 1-1 in 11 contro 10 per un'ora. Napoli, pari amaro a Copenaghen: l'1-1 complica la corsa ai playoff di Champions. A Copenaghen il Napoli non sfrutta la superiorità numerica e si fa raggiungere sull'1-1, compromettendo la qualificazione. Gutierrez e il pareggio che brucia: "Ci sono sfuggiti due punti" C'è amarezza, ed è inevitabile. Miguel Gutiérrez lo dice con chiarezza dopo l'1-1 di Copenaghen: "C'è un po' di amaro in bocca perché pensavamo di dover vincere questa sera e credo che avessi". Pareggio amaro per il Napoli. Il Napoli si porta in vantaggio a fine primo tempo con il solito McTominay, il Copenaghen - in 10 dal 35' - trova la rete del pari su rigore: al 72' Larsson, sulla ribattuta, batte Milinkovic Savic.

