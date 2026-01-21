Parco della Zucca confronto in Consiglio di quartiere dopo il dietrofront al parcheggio

Il Consiglio di quartiere Navile si è riunito oggi per discutere della cancellazione del progetto di parcheggio multipiano al Parco della Zucca, dopo il dietrofront annunciato. La seduta aperta ha coinvolto cittadini, comitati e rappresentanti politici, offrendo un confronto trasparente e partecipato sulla questione. La discussione si inserisce nel percorso di rispetto delle esigenze della comunità e di tutela del parco.

Il caso del parcheggio multipiano al Parco della Zucca può considerarsi chiuso. Il Consiglio di quartiere Navile si è riunito oggi in seduta aperta per discutere della cancellazione del progetto, in un confronto partecipato che ha visto interventi di cittadini, comitati e forze politiche.

